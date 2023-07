Quatre-vingt-sept (87) agressions sur les réseaux d'électricité et de gaz naturel ont été recensées depuis le début de cette année dans la wilaya d'Adrar, a indiqué la cellule de communication de la Direction de distribution d'électricité et du gaz (Sonelgaz-Distribution). Ces actes sont principalement imputés au non respect des citoyens du périmètre de protection, avec 44 cas d’atteinte au réseau électrique, dont 42 cas ont été déférés aux autorités judiciaires, en plus de 43 agressions sur le réseau de gaz naturel, dont 21 dossiers ont été portés également devant les autorités judiciaires, a-t-on relevé.

Les services de Sonelgaz s'emploient à lutter contre le phénomène d'agression sur les réseaux d'électricité et du gaz en organisant des campagnes de sensibilisation au profit des citoyens pour les responsabiliser quant à la dangerosité de ces actes et les inciter à éviter ces comportements et prévenir les risques .

Les services de Sonelgaz, au travers des journées "portes ouvertes", ont mené une campagne de sensibilisation ciblant différentes communes de la wil aya, organisée en coordination avec les différents partenaires, dont des organismes et le mouvement associatif, sur l'utilisation rationnelle et sécuritaire du gaz naturel .

Des campagnes de sensibilisation sont également menées par les agents de cette entreprise qui font le "porte-à porte" dans les divers quartiers de la wilaya et également dans les écoles, les mosquées et les établissements des jeunes, a-t-on expliqué .

La wilaya d'Adrar dispose d'un réseau de distribution de gaz naturel de plus de 1. 640 km qui assure l'approvisionnement de 26 200 clients en cette énergie vitale. La Direction de distribution de l'électricité et du gaz prévoit le lancement également d’une campagne de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation d'électricité, coïncidant avec le début de la saison estivale dont la consommation de l’électricité enregistre des pics dans cette région dans le sud du pays.