Douze (12) personnes ont trouvé la mort et 491 autres ont été blessées dans 400 accidents de la circulation survenus ces dernières 72 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique vendredi un bilan de la Protection civile.

Par ailleurs, 6 personnes décédées par noyade dans des plages, oueds, réserves d'eau et retenues collinaires ont été enregistrées dans les wilayas de Béjaïa, Laghouat, Tébessa, Oum El Bouaghi et M’Sila.

Il s'agit de deux personnes âgées de 16 et 18 ans décédées par noyade dans des plages autorisées à la baignade à Souk El Thenine et Tichy (Béjaïa), d'une autre de 26 ans décédée noyée dans une piscine à Laghouat, d'une quatrième de 16 ans décédée dans une retenue collinaire à Bir El Ater (Tébessa), d'une personne de 20 ans décédée noyée dans un oued d'Oum El Bouaghi et d'un adolescent âgé de 16 ans repêché dans une retenue collinaire à M’Sila.

Concernant la lutte contre les incendies, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 10 incendies notamment à travers les wilayas d’Alger, Ain Témouchent, Chlef, M’Sila, Médéa et Ouargla, ayant cau sé des brulures de 1er degré à 4 personnes suite à l’incendie qui s’est déclaré à l’intérieur d'une habitation à Ténes

Les éléments de la Protection civile sont, également, intervenus pour lutter contre les incendies de maquis et broussailles ainsi que les récoltes durant les dernieres 72 heures. Il sont intervenus pour l’extinction de 60 incendies dont 6 de forets, 5 de Maquis, 14 de broussailles, 9 de récoltes, 10 incendies d'arbres fruitiers, 10 incendies de bottes de foins et 6 incendies de palmiers.