Les cours du pétrole montaient encore un peu vendredi pour terminer la semaine en légère hausse, malgré un fort recul en début de semaine, les baisses des réserves commerciales prenant le pas sur les inquiétudes pour l'économie mondiale.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, dont c'est le dernier jour de cotation, prenait 0,35% à 75,40 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, s'enchérissait de 0,23% à 70,02 dollars.

En hausse depuis mercredi et des chiffres montrant un fort recul des réserves commerciales de brut aux Etats-Unis, avant la saison estivale synonyme de déplacements et donc de forte consommation, les cours résistaient malgré la contraction de l'activité manufacturière en Chine. "Il semblerait que le marché a envie de croire que le pire est derrière lui", et que l'économie mondiale va mieux résister que prévu, estime des analystes, qui relèvent que le PIB américain pour le premier trimestre a été revu à la hausse jeudi.