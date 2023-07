Une fusillade s'est produite mercredi près du consulat général des Etats-Unis dans la ville portuaire de Djeddah, en Arabie saoudite, faisant deux morts dont un garde de sécurité local et l'assaillant, a annoncé le département d'Etat américain.

"Nous pouvons confirmer les informations faisant état d'une fusillade survenue aujourd'hui devant notre consulat général à Djeddah, en Arabie saoudite. Il y a eu deux morts, dont un membre de la garde locale du consulat et l'assaillant, qui a été tué par les forces de sécurité saoudiennes", a déclaré un porte-parole du département d'Etat cité par le Wall Street Journal. "L'ambassade et le consulat des Etats-Unis restent en contact avec les autorités saoudiennes qui enquêtent sur l'incident. Le consulat a été fermé de manière appropriée et aucun Américain n'a été blessé lors de l'attaque", a-t-il précisé.