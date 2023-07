L'indicateur de l'activité économique en Argentine a chuté de 1,9 % en avril dernier, par rapport aux chiffres enregistrés en mars, ce qui confirme la tendance à la rétraction prévue cette année.

Les chiffres officiels dévoilés vendredi par l'Institut des statistiques (INDEC), qui permettent de mesurer la variation trimestrielle du produit intérieur brut (PIB), montrent un dynamisme économique en difficulté, d'autant que la comparaison avec avril 2022 fait ressortir une baisse plus accentuée de 4,2 %.

Selon l’INDEC, cinq secteurs d'activité ont enregistré des baisses importantes en glissement annuel, mais celui qui a le plus impacté l’activité économique est celui de l’agriculture et élevage, locomotive de l’économie argentine qui a chuté de 36,8%. L’Agriculture et la pêche ont contribué à hauteur de 4 points à la baisse de l'indicateur de l’activité économique d'une année à l'autre. Cette baisse a été légèrement contrebalancée par des améliorations en glissement annuel de l'industrie minière (9 %) et de l’hôtellerie et restauration (3,7 %).

Selon l’INDEC, l'Argentine a accumulé au cours des quatre premiers mois de l'année 2023 une légère baisse de son activité économique de 0,1 %.

Le pays affronte une saison agricole exceptionnelle à cause de lasécheresse qui a provoqué une baisse de 20 milliards de dollars de ses recettes d’exportation.