Activité nature et détente, la marche n'est pas seulement cantonnée aux balades digestives et flâneries du dimanche. En version sportive, la marche se mue en activité aussi efficace que le jogging pour mincir. Mais pas seulement. En été comme en hiver, voici les bonnes raisons de sauter le pas et de devenir accro !

POUR SE REMETTRE AU SPORT EN DOUCEUR

Pas toujours facile de trouver le courage de se déplacer dans une salle de sport à la fin d'une journée de travail. Quant au running, ce n'est pas votre truc, vous trouvez cela fatigant et peu motivant.

La marche sportive est un bon compromis pour vous défouler en pratiquant un sport dont vous choisissez la cadence. Des séances régulières de 30 minutes à allure rapide (au-delà de 6 km/h), apportent autant de bénéfices sur la santé que n'importe quel sport. En plus, comparé à la course à pied dont l'impact du pied avec le sol peut être traumatisant, la marche reste douce pour les muscles et les articulations. Le pied se déroule sans quitter le sol ce qui limite le risque de blessures.

POUR PROTÉGER SES OS

Plusieurs études l'ont établi : la marche constitue le moyen le plus simple et le plus sûr pour préserver son capital osseux et limiter le risque d'ostéoporose. Une marche d'une demi-heure par jour fait partie des recommandations à suivre pour les personnes à risque, en plus d'un apport suffisant en calcium et en vitamine D.

POUR ENTRAÎNER SON CŒUR

La marche sportive est particulièrement indiquée pour les personnes à risque de maladie cardiovasculaire. Comme le jogging, la pratique régulière entraine le cœur et apporte des bénéfices flagrants sur la réduction de la tension artérielle, la prévention du diabète de type 2, la baisse du mauvais cholestérol.

POUR DÉSTRESSER

Le matin avant d'aller travailler, sur la pause-déjeuner ou à la sortie du bureau, la marche active vous recharge vos batteries en insufflant de l'énergie et de la sérénité. Une séance apporte une bouffée d'oxygène à toutes les cellules de votre corps et libère de l'endorphine, l'hormone du bien-être. Une arme anti-stress dont vous pourriez bien devenir accro.

POUR PRÉVENIR LES JAMBES LOURDES

Ce sport stimule le retour veineux. Cette amélioration de la circulation sanguine aide à combattre la sensation de lourdeurs caractéristique du phénomène de jambes lourdes.

POUR CHASSER LA CELLULITE

Associée dans un cas sur trois à des troubles veineux, la cellulite peut être foulée du pied grâce à la marche sportive. L'activité physique consomme des calories et finit par tailler dans les amas graisseux.

POUR DESSINER SES FESSIERS

Les paresseuses et douillettes des exercices de fessiers des salles de gym seront rassurées : la contraction musculaire induite par la marche sportive bénéficie surtout à vos fessierset vos jambes qui s'affinent et se sculptent sans effort.

POUR PERDRE DU POIDS SANS RÉGIME

Vous en avez marre de vous affamer avant l'été en espérant retrouver une taille de guêpe. Plutôt que de rentrer dans un cercle vicieux de frustration-privation, faites-vous plaisir en alliant alimentation équilibrée et deux à trois séances d'une heure de marche à 6km/h par exemple. Vous éliminez en moyenne 300 calories par heure tout en renforçant vos abdos et le reste du corps. A consommer sans modération !