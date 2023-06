Les permanences médicales et paramédicales seront renforcées, à l'occasion de l'Aïd el-Adha, au niveau des établissements et services des urgences de la wilaya d'Alger, a indiqué le secrétaire général de la direction de la Santé de la même wilaya, Maher Kandil.

Dans une déclaration à l'APS, M. Kandil a affirmé qu'à l'occasion de l'Aïd el-Adha, les permanences médicales et paramédicales seront renforcées au niveau de tous les établissements et services des urgences de la wilaya d'Alger, précisant que les médicaments, les poches de sang et les ambulances seront disponibles pour une meilleure prise en charge de tout accident pouvant survenir ce jour.

Le même responsable a ajouté que la wilaya d'Alger compte 36 établissements hospitaliers entre centres universitaires, établissements hospitaliers spécialisés (EHS) et centres de santé de proximité, qui seront renforcés par ces permanences en plus de divers moyens de communication. Pour la permanence des pharmacies durant la fête de l'Aïd el-Adha, M. Kandil a indiqué que le citoyen peut consulter, via le site électronique de la Direction de la Santé de la wilaya d'Alger et le site électronique du ministère de la Santé, les tableaux des permanences au niveau de 48 wilayas, et trouver la pharmacie de permanence la plus proche de son domicile.

M. Kandil a souligné que les bureaux d'hygiène des communes d'Alger, composés d'agents des services de l'agriculture et du Commerce, de médecins et de vétérinaires, veilleront sur les opérations d'abattage au niveau des abattoirs pour s'assurer du respect des mesures sanitaires.

Une vaste campagne de sensibilisation sur l'exploitation des peaux de moutons a été organisée pour éviter qu'elles ne soient jetées de manière anarchiques, a ajouté la même source.