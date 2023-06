Plus de 17 mille peaux de moutons de l'Aïd-El-Adha ont été collectées à Médéa dans le cadre de l’opération de collecte et de valorisation de cette matière première, selon un bilan provisoire établi jeudi par la direction locale de l’Environnement et des énergies renouvelables.

Le dispositif de collecte mis en place pour la collecte des peaux de moutons a permis de récupérer, au premier jour de l’Aïd-El-Adha, pas moins de 17.145 peaux de moutons à travers plusieurs agglomérations urbaines, a indiqué à l’APS le directeur de l’Environnement et des énergies renouvelables, Mustapha Rafei.

Selon ce responsable, la plus grande quantité de peaux collectées a été enregistrée au niveau de la décharge contrôlée de Médéa où il a été comptabilisé 7.700 peaux, suivi de celle de Chahbounia (sud), avec 6.525 peaux, et 3.354 peaux collectées au niveau du Centre d’enfouissement technique de Ksar-el-Boukhari, situé également au sud de la wilaya.

Une quantité de 2.370 peaux a été réceptionnée par le CET de Zoubiria, sud-ouest, 2.000 autres unités recensées au niveau de la décharge contrôlée de Chellalet-El-Adhaoura, à l’extrême est de Médéa , tandis que la plus "faible" quantité de peaux ramassées a été enregistrée au niveau de la décharge contrôlée de Ain-Boucif, au sud-est, avec seulement 200 peaux, a expliqué M.Rafei.

L’opération de ramassage et de collecte va se poursuivre encore, d’après ce responsable, et devrait permettre de tirer vers le haut le nombre des peaux récupérées qui seront, par la suite, acheminées vers les unités de traitement spécialisées en vue de leur valorisation, a-t-il conclu.