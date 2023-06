Une femme de 26 ans est morte et six (6) autres personnes ont été blessées dans deux accidents de la circulation distincts survenus jeudi dans les deux communes de Mila et Rouached, a indiqué la Protection civile.

Selon la même source, une collision survenue jeudi vers 14h11 sur la RN-79 près de la forêt El Mediousse dans la commune de Mila entre deux voitures a causé la mort d’une femme de 26 ans et fait trois (3) blessés âgés entre 3 et 56 ans. Les éléments de l’unité principale de la Protection civile assistés par ceux de l’unité secondaire de Sidi Merouane sont intervenus pour secourir les victimes évacuées vers les urgences de l’hôpital Frères Meghlaoui de Mila, a-t-on précisé.

Le second accident dû au télescopage vers 15h06 de trois voitures sur le chemin de wilaya CW-6 près de la mechta Chelaït a fait trois blessés âgés entre 18 et 58 ans secourus sur place puis évacués vers le service des urgences de la polyclinique de la commune de Rouached par l’unité de secteur de cette même commune, a indiqué la même source. Les services sécuritaires ont ouvert des enquêtes pour déterminer les circonstances des deux acci dents.