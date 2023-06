La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme Kaoutar Krikou a insisté mercredi à Oum El Bouaghi à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Adha sur "l'importance du sens de solidarité et de la communication intergénérationnelle".

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une cérémonie tenue au jardin des pins au chef-lieu de wilaya en l'honneur des pensionnaires du foyer pour personnes âgées, la ministre a exprimé son admiration pour ce qu'elle a qualifié de "symbiose entre personnes âgées et enfants" qui a lieu dans une ambiance de joie et d'échange des félicitations à l'occasion de la fête de l'Aïd, consacrant "le principe de communication intergénérationnelle".

La cérémonie marquée par des spectacles de musique, de chant et de clowns, en présence de représentants des corps de sécurité (police et gendarmerie nationale), de la protection civile, de scouts musulmans algériens (SMA), d'associations et de nombreux citoyens "reflète le sens profond de solidarité humaine du peuple algérien", a indiqué la ministre.

Mme Krikou a entamé sa visit e dans la wilaya en se rendant au village natal du chahid Mohamed Larbi Ben M'hidi, au douar El Kouahi dans la commune d'Ain M'lila, où elle a félicité la famille révolutionnaire, des veuves et enfants de chouhada à l'occasion de l'Aïd El-Adha. La ministre accompagnée du wali, Samir Nefla, et des autorités civiles et militaires, a présenté ses condoléances à la famille du moudjahid Aboud Beriza à Ain Kercha, membre de l'Armée de libération nationale (ALN) décédée hier mardi à l'âge de 89 ans.

La ministre a donné, au complexe régional des viandes rouges d'Ain M'lila, le coup d'envoi d'une campagne de collecte des peaux de moutons sacrifiés organisée par la Direction locale de l'industrie en coordination avec une micro-entreprise spécialisée dans les travaux d'hygiène et d'entretien.