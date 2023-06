"Les éléments et les bénévoles du CRA ont distribué des vêtements à plus de 2.000 orphelins issus des différentes wilayas du pays. Ils ont également octroyé des aides financières et distribué de la viande à plus de 2.000 familles dont celles victimes des inondations qui ont récemment affecté la wilaya de Tipaza.

De plus, des colis alimentaires et des moutons ont été distribués dans certains villages", selon le communiqué de cet organe.

A cette occasion, les détenus ont également bénéficié de colis alimentaires, de vêtements et de chaussures.