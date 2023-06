Plusieurs manifestations culturelles seront programmées à l'occasion des Jeux sportifs arabes, prévus en Algérie du 5 au 15 juillet, dont une partie sera abritée par Oran, a-t-on appris auprès de la Direction locale de la Culture et des Arts.

Ces manifestations culturelles débuteront par l'organisation de la septième édition du Salon national du livre à la bibliothèque communale "Bakhti Benaouda", du 1er au 15 juillet, organisé par la Commune d'Oran et la Fondation "Kouf Expo", avec la participation de maisons d'édition et de distribution, ainsi que des associations "Athar El-Aaberine" et "Wahyye Al-Muthaqafine".

A l'occasion de la commémoration du 61ème anniversaire de l'indépendance, la Maison de la Culture "Zeddour Brahim Belkacem", le Musée public national "Ahmed Zabana" et le Musée d'Art moderne et contemporain, accueilleront plusieurs activités culturelles et artistiques, dont des soirées littéraires, conférences, séminaires et expositions, mettant en lumière les différentes étapes de la glorieuse Révolution du 1er novembre, avec la réalisation de portraits, notamment des ma rtyrs.

Concernant le patrimoine culturel immatériel, le public aura rendez-vous avec trois festivals.

Le premier sera le Festival des cultures et des arts populaires, du 6 au 14 juillet au Village méditerranéen de Belgaïd, pour faire découvrir divers genres artistiques.

Le deuxième sera le Festival national de la musique Raï (10-13 juillet), qui se tiendra au théâtre de plein air "Hasni Chekroune".

Le troisième sera le Festival culturel local de la chanson Oranaise, qui est également programmé du 13 au 17 juillet au Théâtre régional "Abdelkader Alloula".

Quant aux amateurs du quatrième Art, ils auront rendez-vous avec la deuxième édition des Journées du Théâtre Méditerranéen, qui se tiendra du 7 au 13 juillet au Théâtre régional "Abdelkader Alloula", avec la participation de l'Algérie, l'Egypte, l'Italie, la France, la Tunisie, ainsi que l'Etat de Palestine, qui sera l'invité d'honneur de cette édition.

Pour rappel, la première édition de cet événement a coïncidé avec la 19e édition des Jeux Méditerranéens, qui s’est tenue à Oran durant l’été 2022.

Le cinéma arabe bénéficiera également d'une attention particulière de la part des organisateurs de ce programme culturel, accompagnant les jeux sportifs arabes, puisque la cinémathèque d’Oran présentera tout au long de cette manifestation sport ive une série de films arabes, trois séances par jour, organisées par le Centre Algérien du Cinéma.

Des Journées du rire sont également au programme, du 15 au 20 juillet au niveau du jardin de la Maison de la Culture et des Arts, au centre-ville d'Oran, et du 5 au 15 juillet des expositions d'art auront également lieu, dont l'Exposition Sports et Art au Musée d'Art Moderne et Contemporain (MAMO), et un autre pour les écoles des beaux-arts, ainsi qu’un atelier d'art plastique, afin de valoriser les expressions artistiques algériennes.