Le Secrétaire général de l’ONU, Antoónio Guterres, a condamné mercredi les projets prévoyant la construction de plus de 5.500 logements dans les colonies par l'entité sioniste en Cisjordanie occupée.

"Le Secrétaire général réaffirme que les colonies de peuplement constituent une violation flagrante du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies", a affirmé son porte-parole adjoint, Farhan Haq, dans une déclaration à la presse.

"Il exhorte une fois de plus le gouvernement de l'entité sioniste à stopper et à inverser l'expansion des colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé, à cesser immédiatement et complètement toutes les activités de peuplement dans le territoire palestinien occupé et à respecter pleinement ses obligations juridiques à cet égard", a-t-il ajouté.

L’ONU estime que l'expansion persistante par l'entité sioniste de ses colonies de peuplement en Cisjordanie occupée, y compris à Al Qods-Est, "aggrave les besoins humanitaires, alimente considérablement la violen ce, accroît le risque d'affrontement et renforce encore l'occupation". "Ces colonies de peuplement en cours compromettent la possibilité d'établir un Etat palestinien souverain contigu et viable, sur la base des lignes d'avant 1967, entravant ainsi la capacité de parvenir à une solution viable à deux Etats et à une paix juste, durable et globale", a dit le porte-parole.