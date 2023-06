Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, accompagné du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, s'est rendu, mercredi, au Centre de distribution de l'Algérienne des eaux (ADE) à Kouba (Alger), afin de partager avec les travailleurs assurant la permanence la joie de l'Aïd El-Adha.

Lors de cette visite, M. Hidaoui a rappelé le rôle de cette entreprise, notamment en ces occasions où la demande sur cette matière vitale augmente, saluant par là même, les efforts déployés par ses travailleurs, particulièrement les jeunes, soucieux de fournir des services indispensables durant les fêtes et les jours fériés.

"Nous avons voulu partager la joie de l'Aïd avec les cadres de ce secteur, à titre symbolique, or le message s'adresse à tous les jeunes qui assurent la permanence durant les jours de cette fête religieuse, et je cite notamment les travailleurs en poste dans les secteurs de la sécurité, la Protection civile et l'ADE", a-t-il souligné. De son côté, le ministre de l'Hydraulique a fait état de l'abondance de l'eau potable en ce premier jour de l'Aïd E l-Adha, en vue de permettre aux citoyens de le célébrer dans le confort et la tranquillité, à l'exception de "quelques perturbations, vite maîtrisées d'ailleurs après l'intervention des équipes compétentes".

Plus tard dans la journée, M. Hidaoui, accompagné du ministre de la Poste et des Télécommunications, ainsi que du Président-directeur général (P-dg) d'Algérie Télécom, a visité plusieurs structures relevant du Groupe Télécom Algérie (GTA).

A cette occasion, M. Hidaoui s'est rendu au Centre de supervision d'Algérie Télécom à Ben Aknoun, au Centre technique de surveillance du réseau de Mobilis à Hydra, puis au Centre d'appels et au Centre d'amplification d'Algérie Télécom à Bordj El Kiffan.