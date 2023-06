Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a présenté, mardi, ses vœux au peuple algérien à l’occasion de l’Aïd El-Adha. "Les fêtes se succèdent tout au long de l’année. C’est alors au tour de l’avènement de l’Aïd El-Adha avec un congé de trois jours décidé par Monsieur le président de la République, offrant ainsi suffisamment de temps aux Algériens pour profiter de leurs familles et leurs proches", a indiqué le Premier ministre.

"En cette occasion chère à nos cœurs, j'adresse mes meilleurs vœux aux Algériennes et Algériens, à l’intérieur du pays et à l’étranger, et prie Allah Tout-Puissant de vous accorder sa bénédiction et d’agréer nos bonnes actions, ainsi que celles de nos pèlerins, leur souhaitant un bon retour sains et saufs auprès de leurs familles, bonne fête aux Algériens et l'Algérie", a ajouté le Premier ministre.