Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a accompli mercredi matin la prière de l'Aïd El-Adha à la Grande mosquée d'Alger parmi de nombreux fidèles dans un climat de piété et de sérénité. Ont également accompli la prière de l'Aïd à la même mosquée, le ministre d’Etat, Conseiller auprès du président de la République, M. Abdelaziz Khellaf, des membres du Gouvernement ainsi que des membres du corps diplomatique arabe et musulman accrédité en Algérie.

Dans ses deux prêches, l'imam a rappelé aux fidèles que l'Aïd El-Adha, qui intervient après l'accomplissement d'un rite sacré, à savoir le pèlerinage, est un jour où les fidèles glorifient les rites d'Allah et célèbrent la Sunna du prophète Ibrahim (Paix sur lui), soulignant qu'en cette fête religieuse, tout musulman est appelé à faire preuve de solidarité, de tolérance et de réconciliation.

Il a aussi exhorté les fidèles à préserver les liens du sang, à faire montre de bon voisinage et à faire aumône de ce sacrifice aux pauvres. Cette année l'Aïd El Adha coïncide avec l'approche de la fête nationale de l'indépendance et de la jeunesse , a-t-il rappelé, ajoutant que "le peuple algérien est souverain. Il est né libre et le restera, le peuple algérien n'accepte pas l'injustice et l'asservissement". Par ailleurs, l'imam a appelé les jeunes algériens à faire preuve de conscience et de vigilance pour déjouer les plans malveillants visant à les égarer avec les stupéfiants pour les éloigner de leur identité et de leur religion.

L'imam a appelé les jeunes à s'armer du savoir et à la bienfaisance pour qu'ils soient les dignes héritiers des vaillants moudjahidine et Chouhada. Après la prière, le Premier ministre a reçu les vœux des membres du Gouvernement, des membres du corps diplomatique et des fidèles ayant accompli la prière dans la Grande mosquée d'Alger.