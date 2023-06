Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, mercredi matin, à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Adha, ses vœux aux éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), aux corps constitués, aux médecins et à l'ensemble du personnel de la santé.

"Joyeuse fête de l'Aïd El-Adha à tous les vaillants éléments de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, campés dans toutes les unités et les régions et aux braves éléments stationnés aux frontières pour la protection de notre cher pays", a écrit le Président Tebboune sur son compte Twitter.

Le président de la République a également présenté ses vœux les meilleurs aux éléments des corps constitués: Gendarmerie nationale, Police, Protection civile et Douanes. "Mes meilleurs vœux à l'occasion de l'Aïd El-Adha aux éléments des corps constitués de la Gendarmerie nationale, de la Police, de la Protection civile et des Douanes. Je vous souhaite à tous plein succès dans vos nobles missions nationales", a encore écrit le chef de l'Etat.

Le Président Tebbo une a, par ailleurs, adressé ses vœux aux médecins de l'Algérie et à l'ensemble du personnel du secteur de la santé. "Je présente mes meilleurs vœux aux médecins de l'Algérie et au personnel du secteur de la santé en cette occasion de l'Aïd El-Adha. Mes vœux de santé et de bien-être les plus sincères", a écrit le président de la République.