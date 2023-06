Le marché national des assurances, toutes activités confondues, a généré, au 1er trimestre 2023, un chiffre d'affaires de 47,5 milliards de DA, contre 45,4 milliards de DA, soit une augmentation de 4,6%, par rapport à la même période de 2022, avec la prédominance de la branche assurance "Automobile", a indiqué le Conseil national des assurances (CNA) dans sa dernière note de conjoncture.

S'agissant des sinistres déclarés auprès des sociétés d'assurance, au titre du premier trimestre 2023, ils affichent un montant de 17,3 milliards de DA, en légère baisse de 1,4% par rapport à la même période de l’exercice précédent, a précisé le CNA, ajoutant que le nombre ces sinistres étaient par contre en hausse de 8,4%, totalisant 372.514 dossiers.

Quant aux indemnisations, elles cumulent un montant de 16,2 milliards de DA, pour un total de 264.439 dossiers réglés (dont 81 dossiers au titre de l'assurance (Takaful Général), enregistrant une évolution de 25,1% par rapport à la même période de 2022 (12,9 milliards DA).

Les sinistres à payer sont en évolution de 2% pour un montant total de 99,7 milliards de DA, dont 11,2 millions de DA c umulés en assurance Takaful Général.

Le nombre de dossier en stock marque également une progression de 3,1% soit 1.412.093 dossiers contre 1.369.010 à la même période de l'exercice 2022. Ainsi, au titre du 1er trimestre 2023, le taux de règlement du marché des assurances connaît une croissance de 18,8%, par rapport à la même période de l’exercice précédent, a mentionné le CNA, expliquant que la hausse du nombre de dossiers réglés serait à l'origine de cette augmentation (+ 33,3% en 2023 comparativement à 2022).

La production des assurances de dommages a attein un montant de 40,7 milliards de DA, contre 38,8 milliards de DA à fin mars 2022, soit une croissance de 4,8%, induite en grande partie par les branches dominantes, à savoir "Automobile et "Incendie et risques divers-IRD" dont les parts respectives étaient de 50% et de 42% du total des primes émises et collectées par les sociétés des assurances de dommages. L’assurance "Automobile" a enregistré, à fin mars 2023, un chiffre d'affaires de 20,3 milliards de DA, en légère hausse de 1,2% par rapport à la même période de l’exercice 2022, représentant la moitié des réalisations des sociétés d'assurance.

En ce qui concerne la branche "Incendie et risques divers", elle a cumulé un chiffre d'affaires de 17,1 milliards de DA, contre 15,7 mil liards de DA au 31 mars 2022, enregistrant une augmentation de 9,1%, générée principalement par les risques de construction en forte croissance de 78,7%.

Hausse de 12% de l'assurance agricole

L'assurance transports a connu, aussi, une hausse de 13,3% de son chiffre d'affaires, atteignant 2,1 milliards de DA, alors que l'assurance "Crédit" avait progressé de 3,7% cumulant un chiffre d'affaires de 780,3 millions de DA, résultant de la progression de la sous-branche "Crédit à l'exportation" et "Crédit immobilier".

En revanche, la branche "Agricole", qui ne représente que 1,1% du marché des assurances dommages, a fléchi de 12,2% durant le 1er trimestre 2023, comparativement à la même période de l'exercice 2022.

S'agissant de l'activité de l'assurance Takaful, elle a totalisé à fin mars 2023 un chiffre d'affaires de 28,6 millions de DA, générés par Takaful Général (27,5 millions DA) et Takaful familial (1,1 million DA). L'assurance Takaful Général est dominée par la branche automobile (90,9%) suivie par les IRD et Transports.

La branche de l'assurance de personnes a, quant à elle, réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 milliards de DA soit une hausse de 12,8% par rapport à la même période en 2022 (4,7 milliards de DA). Cette évolution est engendrée par l'ensemble des branches, plus particulièrement par la "Prévoyance collective" qui représente 52% des réalisations de l'activité et qui connait une augmentation de près de 9%.

Concernant l'activité de la réassurance, la Compagnie centrale de réassurance (CCR) a cumulé durant les trois premiers mois de l’exercice 2023 avec un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de DA en affaires internationales, marquant un repli de 23%, contre 1,8 milliard de DA atteint à la même période en 2022, a souligné, par ailleurs, la note du CNA.