Le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, a réitéré jeudi à Madrid le besoin de "renforcer à la fois la régulation et la supervision" du système bancaire, après une série de faillites qui a provoqué un vent de panique en début d'année sur les marchés financiers.

L'effondrement en mars aux Etats-Unis de Silicon Valley Bank (SVB) et de Signature Bank, puis le rachat en urgence de Credit Suisse par UBS, ont fait craindre une crise plus large du secteur bancaire avec des répercussions durables. "Ces événements suggèrent un besoin de renforcer notre supervision et notre régulation des institutions qui ont une taille similaire à la Silicon Valley Bank", a déclaré M. Powell lors d'une conférence dans la capitale espagnole, précisant que la faillite de SVB avait aussi illustré le besoin de s'adapter aux évolutions du secteur bancaire.

"La panique bancaire se matérialisait autrefois par des files d'attente devant des distributeurs", mais dans le cas de la SVB, il s'agissait "de gens sur leur téléphone (...) capables de transférer de l'argent très rapidement", a-t-il ex pliqué. Selon le président de la Fed, "la panique (bancaire) a été bien plus rapide et cela doit se refléter dans notre régulation comme dans notre supervision". Fin avril, la Réserve fédérale a reconnu dans un rapport une série de ratés de la part de son organisme de supervision qui ne lui ont pas permis d'agir à temps pour éviter la chute de SVB.

Le rapport précisait que "les vulnérabilités (avaient) été identifiées", mais, a ajouté M. Powell jeudi, les superviseurs ont appliqué "des règles standard" qui entraînent des actions "plutôt prudentes et plutôt lentes", d'où le besoin de pratiques "plus souples et, quand la situation est appropriée, plus vigoureuses". Les banques régionales ayant fait faillite aux Etats-Unis avaient deux points communs: "une mauvaise gestion des risques (...) et un modèle de financement impliquant une grande quantité de dépôts non garantis", a poursuivi le président de la Fed, qui travaille avec de nombreux établissements bancaires pour "améliorer" ces deux aspects.

Le vent de panique qui a soufflé sur le secteur bancaire a été un "douloureux rappel" qu'il ne faut pas "devenir complaisant sur la résilience du système financier", a-t-il encore affirmé.

Révision à la hausse de la croissance du PIB à 2% au 1er trimestre

La croissance du Produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a été revue fortement en hausse pour le premier trimestre, à 2% en rythme annualisé, selon la troisième estimation du département américain du Commerce publiée jeudi. Lors de l'estimation précédente, publiée fin mai, la croissance sur la même période avait été annoncée à 1,3% en rythme annualisé, et même 1,1% lors de l'estimation préliminaire.

Cette nouvelle estimation dépasse par ailleurs les attentes du marché, qui envisageaient une croissance toujours à 1,3%, selon le consensus publié par Briefing.com. "L'estimation mise à jour reflète principalement une révision à la hausse des exportations et des dépenses de consommation et ce malgré une baisse des investissements non résidentiels et des dépenses de l'administration fédérale", a détaillé le ministère dans son communiqué.

Autre effet positif sur la croissance, les importations ont également été revues à la baisse. En utilisant le même mode de calcul que d'autres économies avancées, qui comparent simplement au trimestre précédent, la croissance est également revue fortement à la hausse, à 0,7% pour les trois premiers mois de l'année contre 0,3% pour l'estimation précédente, soit légèrement supérieure au rythme observé au dernier trimestre 2022 (+0,6%).

Cette révision vient relativiser le ralentissement jusqu'ici constaté qui, pour la plupart des analystes, était mis sur le compte des actions menées par la Réserve fédérale (Fed) afin de lutter contre la forte inflation. Celle-ci ne pourrait revenir à la cible visée de 2% qu'en 2025, a estimé mercredi le président de l'institution, Jerome Powell. La Fed a relevé régulièrement ses taux depuis mars 2022 afin de rendre plus coûteux l'accès au crédit pour les ménages et les entreprises afin de ralentir la consommation et l'investissement, et donc au final l'économie.

Le but est de permettre de desserrer la pression sur les prix. Cette politique monétaire restrictive pourrait provoquer une légère récession dans la seconde moitié de l'année, avaient averti les économistes de la Fed il y a quelques mois. Toutefois la croissance plus élevée qu'attendu au premier trimestre pourrait éloigner cette perspective et laisser plus de champs d'action à la Fed pour réaliser de nouvelles hausses de taux.

Jerome Powell a jugé mercredi que deux hausses supplémentaires étaient envisagées, possiblement d'affilée. Il a minimisé les risqu es d'une récession en déclarant lors du forum des banquiers centraux à Sintra au Portugal: "ce n'est pas la possibilité la plus évidente mais c'est tout de même une possibilité".