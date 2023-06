Le groupe automobile Stellantis a annoncé jeudi un investissement de 6,1 millions d'euros au centre de recherche et développement de Belchamp, dans le Doubs (France), où il va accueillir une zone de tests de batteries.

Le nouveau banc d'essai "devrait être construit et mis en service d'ici fin 2024", a indiqué la direction du site aux médias. "Le choix s'est porté sur le site de Belchamp pour le périmètre européen, du fait de sa proximité avec le site de Sochaux, qui possède le seul atelier prototype de batteries en Europe", a expliqué Stellantis.

Outre Belchamp, Stellantis développe une autre zones de tests de type "Thermal Runaway", qui sera localisée aux Etats-Unis. Stellantis internalise ses différents tests sur les batteries et véhicules électrifiés et intervient "sur trois domaines: la propagation thermique, la résistance au feu et les fuites internes", précise la direction du site. Cela renforce "l'expertise" du site "sur l'électrification" indique encore cette même source.

Cet élément vient en effet compléter les installations autour des systèmes électriques pour automobiles sur le site du Doubs, qui avait déjà lancé un atelier prototype d'assemblage de batteries en août dernier. A la rentrée prochaine, la production de packs batterie en série sera aussi lancée: la ligne est en cours de mise au point.