Les enfants uniques auraient des habitudes alimentaires moins saines

que les autres, ce qui conduirait plus facilement à une situation d'obésité, selon une étude récente.

Vous êtes fils ou fille unique ? Attention à votre tour de taille ! Selon une étude publiée début novembre dans le Journal of Nutrition Education and Behavior, les enfants uniques auraient des habitudes alimentaires moins saines que les enfants ayant grandi dans une fratrie... Des chercheurs de la University of Oklahoma (aux États-Unis) ont réuni un groupe de 68 mamans (avec des enfants âgés de 5 à 7 ans) parmi lesquelles 27 n'avaient qu'un seul enfant. Pendant 3 jours (2 jours de semaine, 1 jour de week-end), les mamans ont soigneusement noté la composition des repas pris en famille avant de soumettre les données aux chercheurs...

ENFANTS UNIQUES, DES HABITUDES ALIMENTAIRES DIFFÉRENTES

Résultats ? Primo, les mamans d'enfants uniques avaient plus de risques que les autres de souffrir d'obésité. Deuzio, les enfants uniques présentaient des habitudes alimentaires moins saines que les enfants grandissant avec des frères et sœurs : ils étaient ainsi plus susceptibles de dîner devant la télé (ce qui augmente la prise calorique, donc le risque de surpoids) et consommaient davantage de boissons sucrées (qui peuvent contribuer au développement d'un diabète et d'une obésité).

Comment expliquer cette différence ? Si les chercheurs n'ont pas de certitudes, ils soulignent une éventuelle influence positive des frères et sœurs, ainsi qu'une organisation familiale différente en cas de fratrie, surtout nombreuse !

En France, 1 adulte sur 6 est en situation d'obésité (soit 17 % de la population). Cette maladie chronique touche 3,9 % des enfants : mais 16 % des garçons et 18 % des filles sont en surpoids... (source : Bulletin épidémiologique hebdomadaire, juin 2017).