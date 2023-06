Les femmes qui mangent beaucoup de sucre auraient un risque plus élevé de souffrir d'un cancer du sein, selon une étude américaine publiée dans le Journal of the National Cancer Institut.

Une étude américaine révèle que les femmes qui mangent beaucoup de sucres courent plus de risques que les autres de souffrir d'un cancer du sein. Publiée dans le numéro de décembre du Journal of the National Cancer Institute, l'étude passe en revue plus de 93.000 cas de femmes. En conclusion, il existe un lien entre les taux élevés d'insuline, une hormone sécrétée pour réguler le taux de sucre dans le sang, et le risque de cancer du sein.

Le docteur Servan Schreiber, spécialiste de la lutte contre le cancer via l'alimentation, estime dans un communiqué que l'étude confirme le "rôle majeur de l'alimentation trop sucrée dans la survenue de certains cancers". Il souligne "la nécessité de communiquer auprès des patients déjà atteints d'un cancer sur l'importance d'adopter un régime alimentaire à index glycémique bas, pour réduire la sécrétion d'insuline et son influence néfaste sur la croissance des cellules cancéreuses."