Une polyclinique baptisée du nom du défunt moudjahid Othmane Benziane a été mise en service samedi dans la commune d'Ouenza (Tébessa) au cours d'une cérémonie présidée par le wali Saïd Khelil en présence des autorités locales, civiles et militaires.

La nouvelle structure de santé fournira différents services médicaux aux patients, soulagera la pression exercée sur l’établissement public hospitalier de cette localité et épargnera aux malades les déplacements longs et coûteux au chef-lieu de wilaya et/ou aux wilayas voisines.

La polyclinique, venue renforcer la carte sanitaire dans la wilaya, comprend diverses spécialités médicales, des salles de soins pour hommes et femmes, un laboratoire, un service de radiologie, une pharmacie, une unité spéciale de détection du cancer du col de l’utérus, en plus d’un service d’urgences médicales, selon les explications du directeur de la santé et de la population par intérim, Rabie Mezhoud.

Le wali de Tébessa a également présidé la mise en service d’une UDS (unité de dépistage et de suivi) au CEM Houam-Ali, à Ouenza, où il a souligné la nécessité d’améliorer les conditions d’accueil d es patients, d’entretenir ces nouveaux établissements de santé et d’assurer l’entretien périodique des équipements et matériels médicaux.

M. Khelil a, par ailleurs, annoncé qu’un hôpital de 60 lits ouvrira ses portes dans la commune d’El Ogla "d’ici à fin 2023", ainsi qu'un autre nouvel établissement de santé de 120 lits à Tébessa.

Mise en service des urgences médicales de l’hôpital de Bekkaria

Le secteur de la Santé a été renforcé, dimanche dans la wilaya de Tébessa, par la réception et la mise en service des urgences médicales de l’Etablissement public hospitalier (EPH) Bouguerra-Boulaâres de la commune de Bekkaria.

Cette nouvelle structure, dont la mise en service a été présidée par le wali, Saïd Khalil, à l’occasion du 61ème anniversaire de l’Indépendance et fête de la jeunesse, fournira l’ensemble des prestations médicales aux patients et leur évitera des déplacements jusqu’au chef-lieu de wilaya.

Selon les explications fournies sur place par le directeur par intérim de de la Santé, Rabie Mezhoud, ces urgences médicales "fournissent tous les services médicaux aux patients, dans les différentes spécialités", et sont d’un apport considérable pour l’EPH de Bekkaria.

La nouvelle structure comprend une annexe de l’Institut Pasteur d’anatomie pathologique, une première dans la wilaya de Tébessa, pour le diagnostic des maladies pouvant être contractées par des patients qui étaient obligés, jusque-là, d’effectuer des analyses approfondies de laboratoire dans les wilayas d’Annaba ou de Constantine. Un bloc opératoire tout neuf, doté de deux salles d’opération, de deux salles de soins intensifs et de salles de réveil, a également été mis en service à l’EPH de Bekkaria moyennant une enveloppe financière de 10 millions DA.

De son côté, le wali de Tébessa a souligné que la mise en service de ces nouvelles structures de santé "permettra de rapprocher les services médicaux des citoyens et d’améliorer la qualité du service public fourni aux patients".

Il a également rappelé que depuis le début de cette année, 7 points de permanence pour la garde médicale sont opérationnels dans plusieurs communes, ainsi qu’à l’hôpital pédiatrique Bendjedda-Mehania du chef-lieu de wilaya.

Le même responsable a révélé que l’hôpital d’El Ogla, d’une capacité de 60 lits, dont les travaux sont "quasiment achevés", ouvrira ses portes "avant la fin de cette année", en même temps qu’un hôpital de 120 lits à Tébessa où 80 lits seront dévolus à la médecine générale et les 40 autres aux soins