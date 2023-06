Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a supervisé dimanche au niveau du polygone de tir et de manœuvres à Djelfa (1e RM) l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles "Fadjr-2023", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la défense Nationale a supervisé, aujourd’hui, dimanche 25 juin 2023, l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles, intitulé "Fadjr-2023", qui a été exécuté par la 12e Division d’Infanterie Mécanisée à Djelfa, appuyée par des unités des différentes Forces et armes, et ce, dans le cadre de la clôture du programme de préparation des Forces au titre de l’année 2022-2023", lit-on dans le communiqué.

Monsieur le Président de la République a été accueilli au polygone de tir et de manœuvres par Monsieur le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, où une formation militaire des différent es Forces lui a rendu les honneurs. Etaient présents au déroulement de cet exercice de hauts cadres de l’Etat, civils et militaires.

Au niveau du polygone de tir et de manœuvres, Monsieur le Président de la République a suivi, en compagnie de Monsieur le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’ANP, le déroulement des actions de combats qui ont été exécutées avec un professionnalisme élevé, reflétant la grande synergie et la parfaite coordination entre les unités et les unités élémentaires, la maitrise par les équipages des systèmes d’armes, ainsi que l’habileté à accomplir les missions assignées en toutes circonstances, ce qui confirme le développement et la disponibilité opérationnelle atteints par nos Forces Armées, durant ces dernières années.

A l’issue de l’exercice, Monsieur le Président de la République a tenu une rencontre avec les personnels des unités participantes, lors de laquelle il a prononcé une allocution, qui a été suivie par visioconférence par l’ensemble des personnels de l’ANP au niveau des six Régions Militaires.

Aux termes de cette allocution, Monsieur le Président a félicité les personnels participants pour les grands efforts consentis lors des différentes phases de préparation et d’exécution de cet exercice tactique, en soulignant que "l’Algérie est en gagée à poursuivre le processus de développement et de modernisation de son appareil de défense, sur tous les plans, et ce, au service de la défense nationale: +Monsieur le Général d’Armée, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire,

Messieurs les Généraux-Majors et Généraux, Officiers, Sous-officiers et Hommes du Rang, Il m’est agréable à cette occasion, alors que nous sommes à quelques jours de la commémoration du 61ème anniversaire de la fête de l’Indépendance nationale, et suite aux images de gloire et de fierté auxquelles nous venons d’assister, concrétisées par nos unités de combat avec un haut degré de professionnalisme qui s’est reflété à travers l’exécution de cet exercice tactique avec munitions réelles, de m’arrêter, avec l’orgueil des hommes fidèles au serment des Chouhada, devant les réalisations honorables de notre authentique institution militaire qui viennent consolider la confiance du peuple algérien en sa prestigieuse armée.

Il me plait en ces moments regorgeant de marques de patriotisme, et alors que j’ai tenu personnellement à assister à cet exercice tactique, de faire part de ma profonde satisfaction et de ma grande fierté, et de présenter mes félicitations à notre vaillante Armée Nationale Populaire, à son commandement, ses officiers, ses sous-officiers et ses homm es du rang pour leurs efforts permanents consentis afin de bâtir notre potentiel de défense et de sécurité nationales avec une abnégation et une loyauté indéfectibles.

Aussi, et au regard des contextes géopolitiques particuliers prévalant à l’échelle mondiale et régionale, je tiens à réaffirmer notre engagement immuable à poursuivre le processus de développement et de modernisation de notre appareil de défense, aussi bien en matière d’équipement en systèmes d’armes, armements et matériels sophistiqués, qu’en matière de préparation et de qualification du potentiel humain, de manière à ce qu’il soit toujours en mesure d’employer ces systèmes et d’en maitriser les techniques, et ce, au service de notre défense nationale et de nos intérêts vitaux+. Monsieur le Président de la République a souligné que la doctrine de l’Algérie était et restera défensive et que l’Etat algérien veille toujours au respect de la souveraineté des Etats et que jamais dans son histoire, il a constitué une source de menace ou d’agression contre quiconque : +Honorable assistance. L’Algérie était et restera un bastion de la paix et de la sécurité et, jamais dans son histoire, elle n’a constitué une source de menace ou a été à l’origine d’agression contre quiconque. Les principes de bon voisinage et de consolidation de la pa ix, ainsi que l’engagement en faveur de la sécurité commune font partie intégrante de notre histoire politique et militaire. Il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, l’acquisition des facteurs de puissance et leur maitrise figurent parmi nos priorités afin de sauvegarder notre souveraineté nationale, notamment face aux tentatives de déstabilisation sécuritaire menées dans notre voisinage, attisées par des agendas étrangers conflictuels qui œuvrent à s’approprier les ressources, particulièrement les ressources énergétiques, et ce, au détriment de la sécurité des peuples de notre région. Cet état de fait appelle l‘Armée Nationale Populaire à se mettre au diapason des évolutions sécuritaires et militaires et à veiller à une exploitation optimale des moyens humains et matériels déployés exclusivement dans le cadre d’une sécurisation globale de nos frontières nationales, la protection des sites stratégiques, et pour lutter contre l’immigration clandestine, le trafic d’armes et le narcotrafic+.

Monsieur le Président de la République a, en outre, affirmé que la composante humaine scientifiquement et techniquement qualifiée, constitue un facteur essentiel pour remporter l’enjeu de la disposition opérationnelle permanente et de la haute aptitude au combat: +Honorable assistance. L’atteinte de ces objectifs requiert, sans nul doute, une synergie et une parfaite coordination opérationnelle entre les diverses composantes de l’Armée Nationale Populaire, lui permettant une adaptation rapide avec la situation actuelle, en s’appuyant sur une composante humaine scientifiquement et techniquement qualifiée, maitrisant les équipements modernes, et résolue à remporter l’enjeu de la disposition opérationnelle permanente et de la haute aptitude au combat.

Je ne manquerais pas à cette occasion, de féliciter tous ceux qui ont contribué à la planification, la préparation et l’exécution de cet exercice tactique avec la précision et le professionnalisme requis, qui dénotent du niveau de développement, de disposition et d’interopérabilité atteints par nos Forces armées lors de l’exécution de ce genre d’exercice tactique, et de souhaiter à l’ensemble des officiers, sous-officiers et hommes du rang, réussite et succès dans l’accomplissement de leurs nobles missions nationales. Vive l’Algérie. Gloire à nos valeureux martyrs+.

A l’issue, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la défense Nationale, a passé en revue, en compagnie de Monsieur le Général d’Armée, Chef d’Etat-major de l’ANP, les formations et unités engagées dans l’exercice, lesquelles lui ont rendu l e salut".