La brigade de recherche et d’investigation de la police judiciaire (BRI) de Khenchela a démantelé un réseau criminel organisé et saisi 33.505 capsules psychotropes de fabrication étrangère, a indiqué dimanche ce corps de sécurité. Ce réseau criminel dont l’activité s’étend aux wilayas d’El Oued et Mila est composé de huit (8) personnes âgées entre 27 et 54 ans, a précisé la même source.

Exploitant des informations sur les activités de ce réseau, les éléments de cette brigade ont mis un plan opérationnel ayant permis de saisir 33.505 capsules psychotropes, un montant de 614.500 DA et un véhicule touristique utilisé pour ce trafic, selon la même source.

Les investigations approfondies ont permis d’identifier et d’arrêter le principal suspect âgé de 54 ans originaire d’El Oued d’où il transportait illégalement avec ses complices ces psychotropes dissimulés soigneusement sous les sièges arrières en vue de les écouler à Mila et les wilayas voisines, selon la même source.

Les autres membres du réseau ont été identifiés et se trouvent actuellement en fuite, selon la même source qui a indiqué que le suspect a été déféré devant les instances juridiques compétentes.