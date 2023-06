La station régionale de l’Institut national de protection des végétaux (INPV) de Feliache (Biskra) prévoit de lancer début août prochain une campagne de traitement de 200.000 palmiers-dattiers contre le fléau du Boufaroua, a-t-on appris dimanche auprès du directeur de la station, Slimane Nadji.

Cette campagne à mener en coordination avec la Direction des services agricoles portera sur le traitement de plus de 70.000 palmiers-dattiers directement par la station et la distribution aux agriculteurs des quantités nécessaires de pesticides pour le traitement de 120.000 dattiers de sorte à parvenir à traiter plus de 190.000 dattiers à travers les vergers phœnicicoles, a précisé le même cadre.

La wilaya a bénéficié de 300 litres de pesticides contre l’acarien responsable du Boufaroua à pulvériser sur les foyers de ce fléau par les unités mobiles de la station et les agriculteurs, a relevé le même cadre qui a souligné que la saison 2022-2023 a été marquée par le retard de l’apparition de ce fléau en raison des conditions climatiques récentes marquées par des baisses de température et de pluies.

L’efficien ce de la campagne requiert l’intensification des actions de surveillance des palmiers et le traitement précoce qui réduit de 60 à 70 % les taux d’infestation, selon le même cadre qui a insisté sur l’importance de prévention par le nettoyage des vergers et le désherbage.

La station de l’INPV mène régulièrement depuis le mois d’avril des campagnes de sensibilisation contre le Boufaroua pour préserver les récoltes et la qualité des dattes produites notamment de la variété Deglet Nour, a indiqué le même cadre qui a estimé que la mobilisation des intervenants notamment les producteurs a eu un impact positif sur la production de la saison précédente (2021-2022).