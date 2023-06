Le dernier épisode de la saga de l'homme-araignée, "Spider-Man: Across the Spider-Verse", s'est hissé une nouvelle fois tout en haut du box-office nord-américain, marqué cette semaine par un faible nombre d'entrées, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le héros, propulsé dans un monde fait de dimensions parallèles (multivers) dont raffole désormais Hollywood, a récolté 19,3 millions de dollars de recettes dans les salles du Canada et des Etats-Unis, totalisant plus de 317 millions depuis sa sortie sur le marché américain et 560 millions en y incluant l'international.

Le film produit par Sony avait déjà dominé le box-office nord-américain à sa sortie il y a quatre semaines. En seconde place figure, avec 18,4 millions de dollars, le film d'animation "Elémentaire", un conte fantastique du studio Pixar (Disney) où l'immigration se retrouve en trame de fond.

Le dernier film de super-héros des studios Warner Bros, "The Flash", se voit en revanche rétrogradé de la première à la troisième place par rapport au week-end dernier, engrangeant 15,2 millions de dollars de recettes.

Da ns "The Flash", Ezra Miller reprend son personnage de Barry Allen et utilise ses super-pouvoirs pour voyager dans le temps dans l'espoir de sauver sa famille, mais altère inévitablement le futur et doit faire appel à des collègues super-héros différents de ce qu'il imaginait. Quatrième, "Le Challenge" de Sony avec l'actrice Jennifer Lawrence, seule nouveauté de la semaine, gagne 15,1 millions. Enfin, "Transformers: Rise of the Beasts", de Paramount, cumule 11,6 millions.

Voici le reste du top 10:

6 - "Asteroid City" (9 millions)

7 - "La Petite sirène" (8,6 millions)

8 - "Les Gardiens de la galaxie, volume 3" (3,5 millions)

9 - "The Blackening" (3 millions)

10 - "Le Croque-mitaine" (2,5 millions).