Le riche patrimoine touristique saharien d’Adrar a été mis en valeur lors d’une exposition de photographies organisée dimanche dans la région dans le cadre de la célébration de la journée nationale du tourisme, 25 juin.

Organisée par l’association locale "Touat-Art" dans un des hôtels de la ville d’Adrar, cette manifestation, dédiée à la promotion de l’image touristique de la wilaya et à la valorisation de ses nombreuses potentialités, offre à la vue un riche albums de photographies mettant en valeur les atouts et sites touristiques panoramiques et le patrimoine culturel matériel et immatériel immortalisés par les photographes de l’association "Touat-Art".

Les organisateurs de l'exposition, inaugurant les activités de l’association qui se tiennent concomitamment avec la célébration de la Journée du tourisme, entendent mettre en valeur le rôle de l’image en tant que levier important dans la promotion des potentialités touristiques, de la scène culturelle, des arts et us populaires, qui constituent des facteurs d’attrait des touristes, a indiqué le président de l’association "Touat-Art", Mustapha Ba-Alleul. Intervenant en ouverture de cette manifestation, le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, s’est félicité de l'organisation de ce genre d'exposition qui permet de valoriser le rôle de la photographie dans la promotion des atouts touristiques culturelles spécifiques de la région, avant de s’engager à prêter aide aux photographes professionnels et amateurs pour exposer leurs créations artistiques et contribuer à l’enrichissement des différentes manifestations abritées par la wilaya. Les festivités marquant cette journée ont été marquées par l’inauguration de la 4ème édition de la manifestation dédiée à la promotion du tourisme saharien, tenue cette année au niveau du site archéologique Sidi Mahmoud, relevant de la commune d’Akebli, daïra d’Aoulef, 300 km Est d’Adrar, avec la participation des différents organismes et associations. Le programme de cette manifestation qui a drainé une large affluence des visiteurs et familles prévoit une série d’activités culturelles, récréatives et sportives, ainsi que des expositions d’artisanat.

Cette occasion a été mise à profit par les exposants et participants pour découvrir, au travers le site d’Akebli, les pans et facettes du tourisme saharien qui constituent une destination privilégiée pour les touristes de la région.