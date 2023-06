Un hommage a été rendu dimanche à la mémoire du poète et chanteur, Lounès Matoub, assassiné le 25 juin 1998, dans son village natal, Taourirt Moussa, au Sud de Tizi-Ouzou, à l'initiative de la fondation portant son nom.

Un programme commémoratif varié, comprenant une exposition permanente sur l'œuvre et la vie du poète et chanteur ainsi que des conférences, a été concocté à l'occasion de ce 25e anniversaire de l'assassinat de Lounès matoub à Thala Bouanane.

Dès les premières heures de la matinée, la demeure de l'artiste, qui abrite la fondation éponyme, s'est avérée exiguë pour contenir la foule, composée en majorité de jeunes, venus se recueillir à sa mémoire et rendre hommage à sa mémoire.

Un quart de siècle après son assassinat, le poète chanteur est toujours présent dans l'esprit de la jeunesse qui, pour beaucoup, sont nés après son assassinat. Dans une déclaration à la presse, à l'occasion, Malika Matoub, la sœur de l'idole des jeunes, a affirmé que son frère "n'était qu'un poète et un chanteur, qui avait certes une cause, la promotion de Tamazight, mais, qui n'aurait jamais voulu que son œuvre ar tistique soit utilisée par des aventuriers pour déstabiliser l'unité de l'Algérie". "Lounès n'a jamais appelé à la violence, celui qui appelle à la violence n'a pas à utiliser Maatoub", a-t-elle dit, ajoutant que "Tamazight fait partie de notre identité, et doit unir tous les algériens, car nous savons, que les ennemis de l'Algérie en font leur starter quand ils cherchent à déstabiliser notre pays".

Né le 24 janvier 1956, Lounès Matoub, poète, auteur compositeur et chanteur, était l'auteur d'une discographie prolifique, qui, avec sa voix rauque et mélodieuse et ses textes tranchants, continue de fasciner et d'inspirer les jeunes artistes. Il a été assassiné par un groupe terroriste le 25 juin 1998, à l'âge de 42 ans, sur une route menant à son village. Sa femme et sa belle sœur qui étaient en sa compagnie avaient été blessées lors de cet attentat.