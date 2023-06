Le Directeur central de l’Intendance au Ministère de la Défense Nationale, le Général Hadj Bouseldja, a présidé, dimanche à l’Ecole supérieure de l’Administration militaire "défunt Akhamoukh Hadj Moussa" d’Oran de la 2e Région Militaire, la cérémonie de sortie de cinq promotions.

Les promotions sortantes, dimanche, de l’Ecole supérieure de l’Administration militaire concernent la 3e promotion de commandement et état-major, la 77e promotion des cours de perfectionnement des officiers, la 12e promotion de spécialité de l’administration militaire, la 13e promotion des élèves officiers en exercice formation en licence et la 4e promotion des cours de recyclage en administration militaire.

Le Directeur central de l’Intendance au Ministère de la Défense Nationale, le Général Hadj Bouseldja, a présidé l’inspection des carrés élèves diplômés, des cérémonies de prestation de serment, la cérémonie de remise des grades aux diplômés dont des officiers de pays frères et amis, à la remise du Drapeau national de la promotion sortante à la suivante, avant d’accepter l a demande de la promotion sortante en la baptisant au nom du Chahid Baghdad Mohamed.

Intervenant à cette occasion, le commandant de l’ESAM "Akhamoukh Hadj Moussa", le général Gherbi Ahmed, a mis l’accent sur la bonne formation, homogène, reçue par les élèves diplômés, lors de la période de formation théorique et pratique, tout en recevant les connaissances militaires et scientifiques de la part de formateurs et enseignants compétents, leur permettant "d’assumer leurs missions nobles avec professionnalisme", et les a appelés à déployer les efforts pour défendre la souveraineté du pays, sa sécurité et sa stabilité". Le même intervenant a salué de la prise en charge accordée par l’Armée nationale populaire (ANP) au secteur de la formation militaire, qui permet aux responsables de ce secteur d’assumer leurs missions avec efficacité.

Le Général Hadj Bousseldja a rendu hommage à la famille du martyr Baghdad Mohamed qui a donné son nom à la promotion sortante. Baghdad Mohammed est né en 1937 dans le quartier de Sidi Houari à Oran et a rejoint l'organisation civile du Front de libération nationale en 1957.

Il a participé à plusieurs opérations de fida avec des compagnons, avant de rejoindre officiellement l'Armée de libération nationale en 1960, où il s'est distingué par son courage et sa rigueur.

Le martyr est tombé au champ d'honneur, le 18 juillet 1961, lors d'une bataille dans la commune de Matmor, dans la wilaya de Mascara.

Pour rappel, l'Ecole Supérieure d'Administration Militaire a été créée en 1968 dans la région de Beni Messous à Alger et a fusionné, en 1971, avec l'Ecole de Formation Technique et de Ravitaillement d'El Harrach, pour être transférée en 1975 à son emplacement actuel à la ville d'Oran.

Elle a connu plusieurs mutations, avant d'être rebaptisée en 2008 comme "Ecole Supérieure d'Administration Militaire".