L’Algérie a été réélue, lors de la 141-142e session de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), organisée du 22 au 24 juin, à la vice-présidence de la commission d’audit de l’OMD pour la 2éme année consécutive, en sus de sa qualité de membre dans la même commission, a indiqué, dimanche, un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD).

Les travaux de la 141-142e session de l’OMD se sont déroulés à Bruxelles (Belgique), avec la participation du directeur général des douanes, Noureddine Khaldi, accompagné d’une délégation de cadres centraux, ajoute la même source.

Les réunions ont abordé plusieurs axes importants portant sur les résultats des travaux des différentes structures de l’OMD, ainsi que les diverses activités douanières qui ont connu une participation active des douanes algériennes, selon le communiqué.

Ces réunions ont permis de débattre plusieurs thèmes techniques concernant les activités douanières et les mécanismes de leur renforcement au niveau international.

A cette occasion, M. Khaldi a présenté ses félicitations aux nouveaux directeur e t secrétaire général de l’OMD, élus lors des travaux de cette session.

Il a également présenté ses remerciements au président et au secrétaire général de l’OMD dont les mandats arrivent à leur terme "pour leurs efforts visant à consacrer les cadres de la coopération douanière internationale".

Par ailleurs, les douanes algériennes ont reçu le 1er prix pour la meilleure photo des douanes dans le monde de l’année 2023 de l’OMD, lors de la 15e session du concours de la meilleure photo des douanes organisé par cette organisation.

"La photo de la Douane algérienne, qui porte le titre -sur tous les fronts- reflète la mobilisation et le dévouement des agents des Douanes dans l'accomplissement, avec bravoure et loyauté, de leurs missions à travers le territoire national, dans le but de protéger et de promouvoir l'économie nationale, et de lutter contre le crime organisé sous toutes ses formes, en étroite coordination avec les services de sécurité compétents", selon la même source.

Les pays membres de l'Organisation avaient participé, au concours, avec 71 photos dans le but de décrocher le premier Prix.

A l'issue du vote, le Secrétaire général de l'OMD, Kunio Mekuriya a annoncé que l'Algérie avait remporté officiellement le premier Prix et a remis le Prix au DG des Douanes Algériennes.

Le Secrétaire général a lu, à cette occasion, la légende de la photo des Douanes algériennes, disant: "La Douane algérienne couvre une superficie totale de 2.381.741 km2, elle couvre tout le territoire national aux vastes frontières terrestres et maritimes et aux reliefs exceptionnels qui sont parfois difficiles d'accès.

Les agents des Douanes algériennes s'adaptent aux différentes situations en toute circonstance même dans les mauvaises conditions climatiques, à travers leur présence permanente en tout lieu, jour et nuit, pour accomplir avec bravoure et intégrité, leurs missions, et protéger leur patrie, en étroite coordination avec les différents organes concernés".

Cette distinction vient s'ajouter aux réalisations honorables de la Douane algérienne au niveau international obtenues à l'occasion de sa participation aux différents évènements internationaux, à l'instar de son accréditation en qualité de membre de l'Organisation et de sa réélection pour la deuxième fois à la tête de la vice-présidence de la Commission d'audit de l'OMD au cours des travaux de cette session, en sus de l'accréditation, au titre de l'année 2022, des cadres centraux de la Direction générale des Douanes en qualité d'experts formateurs internationaux auprès de l'OMD, et ce dans différents disciplines et spécialités et de la désign ation d'un cadre douanier au secrétariat général de l'Organisation, indique un communique de cette instance.