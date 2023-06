Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhafid Henni a annoncé, dimanche à Alger, la nai sance de la Société algérienne de régulation des produits agricoles "SARPA", conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à réguler l’approvisionnement en produits de large consommation et orienter l'excédent vers l’export.

"Conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à réaliser l'équilibre sur le marché national, La société algérienne de régulation des produits agricoles a été créée, dans le but de réguler la production pour approvisionner le marché national en produits agricoles de large consommation dont les légumes et les fruits stockables, tout en orientant l'excédent vers l'exportation en coordination avec le ministère du Commerce", a déclaré le ministre en marge d’une réunion de coordination avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, en présence de cadres des deux secteurs.

"Dans une première étape, nous procéderons à la prise en charge des besoin s du marché local, puis nous nous dirigerons vers l’exportation, en ce sens que nous avons ouvert la voie à toutes les entreprises publiques ou privées, pour peu qu’elles se conforment au cahier des charges et qu’elles soient qualifiées pour toutes les étapes administratives, techniques et sanitaires", ajoute le ministre. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné, lors d'une réunion du Conseil des ministres tenue fin avril dernier, la création d’un office chargé de l’achat, auprès des agriculteurs de tous les produits de large consommation.