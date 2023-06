Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations ont adopté, dimanche, une nouvelle cartographie pour la distribution du lait subventionné au niveau national en vue de contrôler le marché et de faire face aux perturbations dans la distribution.

"Dans le cadre de l'approvisionnement et de l'organisation du marché local ainsi que de la préservation du pouvoir d'achat des citoyens et en application des orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant le contrôle du marché du lait subventionné, il a été procédé à la révision et l'adoption d'une nouvelle cartographie de distribution de ce produit", a précisé le ministre du Commerce Tayeb Zitouni en marge d'une rencontre de coordination avec le ministre de l'Agriculture, Abdelhafid Henni en présence de cadres des deux départements.

L'application de cette nouvelle cartographie se fera en fonction de plusieurs critères et conditions relatifs au marché local, a-t-il fait savoir, assurant que " les lacunes enregistrées en m atière d'approvisionnement en matière de produits de large consommation seront comblées durant les prochains jours en collaboration avec le ministère de l'Agriculture". S'exprimant à cette occasion, M. Henni a indiqué qu' "au vu des quantités énormes injectées durant le dernier Ramadhan pour assurer la disponibilité du lait sur le marché, une révision de la cartographie de distribution s'imposait en vue de le réguler à l'échelle nationale et d'éviter la pénurie ".

Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture a annoncé la création de la société algérienne de régulation des produits agricoles (SARPA) à l'effet de réguler l'approvisionnement en produits de large consommation et de s'orienter vers l'exportation de la surproduction afin d'assurer l'équilibre sur le marché national. Cette société vise -selon lui- à mieux contrôler la production pour approvisionner le marché national en produits de large consommation, notamment en fruits et légumes, tout en orientant le surplus de production vers l'exportation, et ce, en étroite collaboration avec le ministère du commerce.

Il s'agit dans un premier temps - ajoute le ministre - " de satisfaire le marché local, puis d'exporter, tout en ouvrant la voie aux entreprises, tant privées que publiques, à condition qu'elles remplissent les conditions énon cées dans le cahier des charges, et qu'elles répondent aux exigences administratives, techniques et sanitaires".

A cet égard, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations a salué cette initiative visant à augmenter le taux des exportations hors hydrocarbures, en soulignant que "des discussions ont eu lieu entre les deux ministères, notamment au sujet de l'exportation de l'oignon, de l'ail, de la pomme de terre, et de la tomate conditionnée, outre l'aliment de bétail qui enregistre un surplus de production". M. Tayeb Zitouni a également évoqué une "étude à moyen terme, visant à approvisionner les agriculteurs en aliments de bétail avec l'association de différents offices, ce qui contribuera à la réduction des prix du bétail à l'avenir".