Le président de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), Youcef Bouzenada, et le directeur de l’Institut de formation bancaire (IFB), Athmane Malek, ont coprésidé, dimanche à Alger, la cérémonie de sortie de la 10e promotion des professionnels du marché financier.

La cérémonie s’est déroulée au siège de la Direction générale d’Algérie Poste, en présence de son directeur général, Louai Zaidi, ainsi que de directeurs de banques, de compagnies d’assurance et d’écoles actives dans le secteur financier.

La 10e promotion compte 23 stagiaires issus de banques, de compagnies d’assurance et d'institutions actives dans la Bourse d'Alger, ayant poursuivi une formation de six (6) mois pour "la qualification et la formation des employés bancaires et des institutions financières dans le domaine bancaire".

A ce propos, M. Bouzenada a souligné que le certificat des professionnels du marché financier (CPMF) permet à ses titulaires d'exercer toutes les fonctions nécessitant l'accréditation de cette commission, ajoutant que la COSOB, en tant qu’autorité de régulation du marché financier, "s’emploie à soutenir et exploiter toutes les initiatives permettant d’améliorer les performances du marché financier algérien pour le rendre plus attractif, et ce au vu des ressources disponibles et du rôle important de la mobilisation du financement alternatif pour l’économie nationale".

De son côté, le directeur de l’IFB, Athmane Malek, a estimé que le progrès réalisé par l’institut depuis 34 années, "traduit la volonté qui anime les responsables de banques et d’institutions financières à valoriser leurs ressources humaines pour la création de banques modernes et efficaces".

Et de souligner que les réformes entreprises ainsi que l’amélioration des offres de formation et la numérisation de certains programmes et les partenariats nationaux et internationaux, "ont permis d’améliorer la qualité des programmes proposés".

Le même responsable a cité, à titre d’exemple, "l’inscription, en 2022, de pas moins de 15.000 participants à tous les programmes de formation proposés dans le domaine bancaire, ainsi que l'obtention par 200 candidats du certificat de qualification d’activité sur le marché financier tout au long des 10 années de partenariat entre l'IFB et la COSOB".