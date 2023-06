Le premier prix du concours ''engineering and innovation challenge", initié par l'accélérateur public des startups, ''Algéria Venture'' a été remporté, dimanche à Alger, par l'université Tahri-Mohamed de la wilaya de Béchar.

La cérémonie de remise du prix s'est déroulée au stand d'Algeria Venture", à la Foire internationale d'Alger (FIA 2023), en présence des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, ainsi que le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid. Le deuxième prix de ce concours, marqué par la participation de 12 universités nationales et 74 étudiants concurrents, a été remis à l'université de Constantine alors que le troisième pris a été décroché par l'université d'Alger.

Des chèques de 500.000 dinars, de 300.000 et de 200.000 dinars ont été remis, respectivement au premier, deuxième et troisième lauréat de ce concours, organisé pour marquer la deuxième participation d'"Algeria Venture" à la FIA. L'équipe de l'université de Béchar, composée d' étudiants des facultés des sciences exactes et de technologie, a proposé son innovation d'un robot intelligent en mesure de diagnostiquer des pathologies qui affectent certaines cultures, tandis que l'équipe de l'université de Constantine (Frères Mentouri et Abdelhamid Mehri), composée d'étudiants des facultés de l'informatique et l'électromécanique, est parvenue à créer un robot de gestion des stocks.

L'équipe de l'université d'Alger, composée d'étudiants de l'Ecole nationale polytechnique d'El Harrach et de l'université Alger 1, des facultés de l'informatique et la mécanique, ont créé un drone automatisé fonctionnant avec l'intelligence artificielle. Les trois projets présentés se caractérisent, de l'avis des professionnels, ingénieurs et universitaires composant le jury par leur ''faisabilité technique et industrielle''.

Dans une déclaration de presse, en marge de cette cérémonie, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid a félicité les lauréats et concurrents, assurant que ce ''concours a permis de découvrir des talents dans divers domaines parmi les étudiants des universités nationales''. Il a dans ce sens souligné que ''les innovations présentées sont des projets à travers lesquels des startups peuvent être créées''. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a assuré que ces concours ont le mérite ''d'inculquer une culture d'innovation et compétitivité parmi les étudiants. Il a dans la foulée ajouté que les lauréats, ainsi que ''les concurrents ont une grande chance pour créer leur propre startup et contribuer à la création des richesses et d'une valeur ajoutée dans la relation université-économie''. Organisé en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et soutenu par des entreprises publiques et privées activant dans divers secteurs, le concours '' engineering and innovation challenge", vise à ''stimuler la créativité et l'ingéniosité des étudiants universitaires'', souligne Algeria-Venture. Il offre également ''une plateforme pour développer des innovations basées sur l'intelligence artificielle dans les domaines des drones, des voitures autonomes et des bras robotisés'', ajoute-t-on.