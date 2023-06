Le concessionnaire automobile FIAT El Djazair (relevant du groupe Stellantis) a signé, dimanche à Alger, deux conventions de partenariat avec la Société nationale d'assurance (SAA) et Alliance Assurance.

La première convention a été paraphée par le P-dg de la SAA, Youcef Benmicia et le directeur général de FIAT El Djazair, Hakim Boutahra, en présence de dirigeants et cadres des deux entreprises, lors d'une cérémonie tenue au stand de FIAT El Djazair, à la Foire internationale d'Alger (FIA 2023). A la lumière de cet accord, une série de services seront offerts aux clients qui sont, à la fois, assurés SAA et clients FIAT El Djazair.

Il s'agit, notamment, ''d'assurer une prestation directe de la SAA au niveau de chaque showroom FIAT El Djazair ''et de ''veiller à la satisfaction des clients en assurant écoute et suivi en continu''. Au terme de cet accord il sera également procédé à ''l'introduction des outils digitaux modernes et agiles à travers des solutions assurantielles innovantes afin de simplifier le processus de prises en charge et assurer une meilleure qualité d es services''. L'accord permet également de ''réaliser les étapes d'expertise et réparation des dommages au niveau des ateliers de FIAT, avec règlement des prestations par la SAA'' et de ''fournir des pièces de rechange d'origine et une main-d'oeuvre qualifiée homologuée aux normes''.

En marge de cette cérémonie le P-dg de la SAA, Youcef Benmicia s'est félicité de cet accord, assurant que celui-ci ''consolide les synergies positives entre les deux partenaires leaders dans leurs marchés respectifs''.

De son côté, le directeur général de Fiat El Djazair, Hakim Boutahra a indiqué que cette convention vient jeter ''les fondements d'un partenariat de qualité mutuellement bénéfique entre les deux entités, tout en mettant en place un cadre de coordination des services et d'échange d'expériences de manière à conjuguer les prestations de ces deux partenaires, au profit de leur clientèle'' Au même stand, une deuxième convention de partenariat a été signée entre FIAT El Djazair et Alliance Assurance, paraphée par le PDG de l'assureur privé, Hassen Khelifati et le DG de Fiat, Hakim Boutahra. Dans le cadre de ce partenariat, il sera procédé à la mise en place du service tiers payant, baptisé '' Pack Sereno'' qui permet de ''prendre en charge la réparation des véhicules Fiat ayant subi des dommages, sans que l'assuré n'ait à se soucier des démarches administratives''. En vertu de ce partenariat, Alliance Assurance qui sera présente à travers les points de vente et showrooms de Fiat, s'engage à garantir ''une ouverture d'assurance optimale'' aux véhicules de la marque italienne qui seront importés et produits en Algérie.

En marge de cette cérémonie, les deux responsables se sont félicités de ce partenariat ''gagnant-gagnant'', faisant part de leur conviction quant à l'importance de conjuguer les efforts pour relever le défi de l'amélioration continue de la qualité des prestations fournies à leur clientèle commune.