Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a ordonné, dimanche à Alger, l’élaboration d’un programme de réhabilitation et de développement de l'entreprise publique de production d’huiles alimentaires "Mahroussa", tout en appelant les travailleurs à se mobiliser pour augmenter la production, indique un communiqué du ministère.

Ces instructions ont été assignées lors d'une visite d’inspection "inopinée" au niveau de cette entreprise afin de s’enquérir "des états de stocks en produits finis et des matières premières pour garantir une disponibilité continue de l'huile de table végétale et répondre au besoin du marché national", explique la même source.

La visite de M. Aoun intervient "dans le cadre de la veille sur la disponibilité continue et l'approvisionnement constant du marché national en produits de première nécessité et de large consommation", souligne le document.

Accompagné du P-dg du complexe des industries agro-alimentaires (Agrodiv) et du directeur de l'usine "Mahroussa", le ministre a également inspecté "les différents ateliers et u nités de production de l’entreprise, notamment ceux qui nécessitent des opérations de maintenance et de réhabilitation".

A cet effet, "il a donné instruction pour l’élaboration d’un programme de réhabilitation et de développement à soumettre aux services compétents du ministère, en vue de la finalisation des travaux de réhabilitation des ateliers et de l’allée centrale avant le fin du mois de Juillet", a fait savoir le ministère. La visite a également permis à M. Aoun d’échanger avec les travailleurs et de s’enquérir de leur préoccupations. A cette occasion, "il a donné des instructions pour la prise en charge rapide de l’ensemble de leurs revendications socio-professionnelles", souligne le communiqué, ajoutant qu'il a également "appelé l’ensemble des travailleur à se mobiliser et redoubler d’effort pour assurer le développement de l’entreprise et augmenter de ses capacités de production".