Des dizaines d'organisations américaines ont signé une pétition appelant l'administration du président Joe Biden à intervenir pour arrêter les "massacres de colons" sionistes contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, suite à leurs attaques criminelles contre des citoyens et leurs biens, a rapporté lundi l'agence de presse palestinienne, WAFA.

Dans leur pétition, les signataires ont indiqué que "les attaques de colons ont lieu sous la protection de l'armée d'occupation, car la police et l'armée (sionistes) ont protégé les colons alors qu'ils prenaient d'assaut les villages et les villes palestiniens comme Al-Laban Al-Sharqiya et Turmusaya, au nord de Ramallah, attaquant citoyens et détruisant leurs biens", selon WAFA.

Les attaques de colons contre des Palestiniens et leurs biens, se sont intensifiées ces derniers mois sous haute protection des forces de sécurité de l'occupation sioniste, notamment en Cisjordanie occupée. Depuis mardi dernier, plusieurs villages palestiniens ont fait l'objet de violentes attaques d e la part de colons sionistes.

Les ambassadeurs et représentants, en Palestine, de l'Union européenne, des Etats-Unis, du Canada, du Japon et des pays d'Amérique du Sud ont appelé récemment à "traduire en justice quiconque qui attaque les palestiniens et leurs biens", insistant sur leur protection conformément aux accords et au droit international.