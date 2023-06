La centrale électorale de la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé, dimanche, l’ouverture de ses bureaux pour réceptionner les candidatures aux prochaines élections législatives du 20 décembre prochain. Les bureaux de la commission électorale nationale indépendante (Ceni) vont, ainsi, recevoir les dossiers des candidats nationaux, à compter de ce lundi et jusqu’au 15 juillet prochain, a déclaré le président de la Ceni, Dénis Kadima.

Cent-soixante et onze (171) bureaux de réception et de traitement des candidatures seront ouverts à travers le pays de 8h à 16h30, a-t-il ajouté. La décision ne concerne pas les territoires de Masisi et Rutshuru, occupés par les rebelles du M23 (mouvement du 23 mars) dans l’Est.