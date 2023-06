Plus de 400.000 réfugiés soudanais se trouvent actuellement au Tchad voisin, a indiqué le Premier ministre tchadien, Saleh Kebzabo.

"Le Tchad accueille en ce moment, à l'Est, plus de 400.000 réfugiés soudanais", a-t-il précisé, cité par des médias. "La mobilisation de la communauté internationale face au drame humanitaire et à la détresse que vivent nos frères et sœurs réfugiés soudanais n’est pas à la hauteur de la mobilisation observée sous d’autres cieux", a-t-il estimé.

"Il est urgent qu’une conférence internationale ou une table ronde sur la mobilisation des fonds pour aider le Tchad à faire face aux multiples défis liés à la gestion des réfugiés en cette période de début des pluies soit organisée", a également indiqué le Premier ministre.

Les affrontements entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) ont éclaté le 15 avril dernier. Selon les dernières informations du ministère soudanais de la Santé, plus de 3.000 personnes ont été tuées et au 6.000 autres blessées depuis le début des combats.