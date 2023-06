Plus de 32 millions de tonnes de céréales ont été transportées vers les marchés mondiaux à travers le corridor céréalier de la mer Noire depuis août 2022, a déclaré dimanche un ministre du gouvernement turc.

La plupart des céréales ont été transportées vers la Chine, l'Espagne, la Turquie et l'Italie, a indiqué le ministre des Transports et de l'Infrastructure, Adbulkadir Uraloglu, cité par l'agence de presse Ihlas.

Les céréales envoyées vers les pays africains ont doublé au cours des six derniers mois, ce qui représentait 12 % du volume total, a noté le ministre, ajoutant que 290 des 987 navires chargés de céréales battaient pavillon turc. La Russie et l'Ukraine ont signé un accord en juillet 2022, négocié par la Turquie et les Nations unies, afin de reprendre les exportations céréalières depuis les ports ukrainiens de la mer Noire, qui s'étaient interrompues après que le conflit a éclaté entre les deux pays en février 2022.