Six départements ont été placés en vigilance orange canicule ce mercredi. Voici 5 petites astuces fraîcheur pour faire baisser la température de votre corps et moins souffrir de la chaleur si vous habitez dans le Rhône, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie ou la Haute-Savoie Elles peuvent paraître simples mais encore faut-il les connaître !

Il sera court mais intense. Le nouvel épisode de canicule devrait faire monter le mercure dans certains départements au-delà des 40 degrés : la Rhône, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placés en vigilance orange canicule ce mercredi. Et qui dit canicule dit insolation, coup de chaleur, déshydratation, fatigue, maux de tête, crampes, avec des conséquences plus ou moins graves pouvant aller jusqu'au décès.

En plus des conseils classiques pour mieux supporter la chaleur (porter des vêtements amples, clairs, en coton ou lin ; éviter les heures les plus chaudes et de faire des efforts ; boire régulièrement ; utiliser un brumisateur, etc.), voici 5 astuces simples et efficaces pour vous rafraîchir, aussi bien chez vous que sur votre trajet ou au bureau.

1. S'ASPERGER D'EAU... AUX BONS ENDROITS

S'il semble évident de se mouiller pour se rafraîchir, encore faut-il savoir où viser. Car pour être efficace, le mieux est de viser les points de pouls ou points de pression, là où les vaisseaux sanguins affleurent au plus près. Faites couler de l'eau pendant au moins 10 secondes sur :

les tempes

l'intérieur des coudes

derrière les genoux

Ainsi, cela devrait permettre de faire baisser votre température plus rapidement.

2. AMPLIFIER LE REFROIDISSEMENT ÉOLIEN

Pour ce faire, deux choses : un ventilateur et un brumisateur.

Etape 1 : se vaporisez le visage et/ou le corps.

Etape 2 : faire marcher le ventilo.

Simple et efficace : En effet, la combinaison de l'humidité sur la peau et du refroidissement éolien (autrement la sensation de froid produite par le vent sur un organisme à sang chaud sans variation de température de l'air ambiant) permet de faire baisser la température ressentie. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'en hiver, on a plus froid quand il y a du vent et/ou qu'on est mouillé.

Si vous êtes à la maison, amplifiez cet effet en prenant une douche fraîche avant de vous sécher devant le ventilateur.

3. MOUILLER SES CHEVEUX

On n'y pense pas assez mais ce geste simple procure rapidement et durablement une sensation de fraîcheur salutaire.

4. PORTER UN CHAPEAU/BANDEAU MOUILLÉ

Pour un effet longue durée, complétez avec un chapeau/casquette si vous êtes dehors ou un bandeau à l'intérieur. Sinon, un mouchoir ou un foulard préalablement refroidi au congélateur donne un effet agréable.

5. INVESTIR DANS UN MINI-VENTILATEUR

Eh oui, ce petit appareil permet de ventiler sans mouliner, contrairement à l'éventail. Utile pour un petit coup de frais, l'éventail finit par réchauffer puisque ce sont nos poignets les moteurs... qui finissent donc par chauffer. Pour un double effet fraîcheur, vous pouvez poser deux bouteilles d'eau préalablement refroidies au congélateur devant les pâles du ventilateur. Effet fraîcheur garanti !

VENTILATEUR ET COVID-19

Les ventilateurs, climatiseurs ou brumisateurs ne posent aucun problème du point de vue de l’exposition au risque de Covid-19 si vous êtes chez vous et qu'il n'y a pas de personnes malade à votre domicile. En revanche, ils sont déconseillés en, collectivité. Car "en créant un mouvement d’air important, le ventilateur va projeter les gouttelettes respiratoires émises par les personnes à distance dans la pièce et rendre inopérante la distance de sécurité entre les personnes” explique le Haut conseil de la santé publique.