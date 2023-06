Les participants aux travaux du Colloque sur "les enjeux des processus électoraux démocratiques" qui ont pris fin jeudi, ont mis l'accent sur l'importance de la sécurité informatique dans l'organisation des élections et la conscientisation des électeurs.

Les participants au colloque, organisé par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), ont appelé à la nécessité d'effectuer un contrôle minutieux en termes de TIC en amont et en aval du processus électoral "pour en améliorer la performance, garantir sa régularité et sa transparence et diffuser les informations relatives à chaque étape du processus électoral dans le cadre de ce que prévoit la Loi".

Les conférenciers ont également souligné l'importance d'assoir une prise de conscience démocratique, d'associer les institutions constitutionnelles consultatives et la société civile en matière de sensibilisation quant à l'importance des élections.

Il importe aussi d'assurer la protection juridique des systèmes informatiques et des données personnelles des électeurs et des candidats outre le renforcement de la transparence durant les campagnes électorales, ont-ils ajouté. Concernant le budget alloué aux élections, les participants ont recommandé l'élaboration d'un projet de budget par l'organe exécutif de l'ANIE qui sera adopté par son conseil. Intervenant à l'occasion, le président de l'ANIE, Mohamed Charfi a affirmé que ces recommandations seront "soumises au président de la République", ajoutant que l'objectif de cette rencontre était la réforme du cadre juridique régissant les missions de l'ANIE.

Evoquant les prochaines échéances électorales, M. Charfi a assuré leur bon déroulement à la faveur d'une Administration intègre et d'une ressource humaine compétente, appelant à placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de toute autre considération.