Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a présidé samedi à Alger une conférence à l'occasion du 69e anniversaire de la réunion du groupe historique des 22.

Lors de la conférence tenue au Musée national du Moudjahid, en présence de la famille du moudjahid symbole, Lyès Derriche, membre du groupe et propriétaire de la maison (site historique) qui avait abrité la réunion, l’accent a été mis sur la décision du groupe historique des 22 de s’orienter vers la lutte armée et le déclenchement de la Révolution comme seul moyen de recouvrer la souveraineté nationale.

Dans son allocution à l’occasion, M. Rebiga a invité les moudjahidine ayant été témoin d'évènements saillants de la Glorieuse guerre de libération nationale à écrire leurs mémoires et à transmettre ces faits aux générations montantes.

Le ministre a, en outre, mis en exergue la bravoure des membres du groupe des 22 qui avaient pris conscience, grâce à leur clairvoyance, que la lutte armée était le seul moyen de se libérer du joug colonial et de recouvrer la souveraineté nationale spoliée. "l'Etat voue un intérêt particulier à la question de la Mémoire et tout ce qui concerne l’identité nationale et l’écriture de l’histoire nationale", a-t-il ajouté, se disant convaincu que les historiens, les chercheurs et les étudiants intéressés par l’histoire de l’Algérie "se sentiront concernés plus que quiconque par l’écriture de l’histoire et des faits historiques, et la mise en avant d'actes héroïques et épopées des enfants de ce peuple". En marge de la conférence, une vente-dédicace des Mémoires du moudjahid Ali Boughezala, secrétaire général de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a été organisée.