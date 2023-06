Une caravane d’information et de prévention des incendies de forêts et des feux de récoltes a entamé, dimanche, un périple à travers plusieurs communes de Médéa en vue d’inciter les citoyens et les agriculteurs à davantage de vigilance à l’occasion de la saison estivale, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Des officiers et des agents de la protection civile, des cadres et agents de la conservation des forêts, des employés de la direction des services agricoles, ainsi que des membres du mouvement associatif animent cette caravane d’information dont la mission va durer plusieurs jours, a-t-on fait savoir.

Selon les services de la wilaya, des haltes sont prévues au niveau des communes proches des massifs forestiers pour sensibiliser les habitants, particulièrement les agriculteurs, sur l’importance de veiller à la préservation du patrimoine forestier local et les amener à s’impliquer davantage dans la prévention et la lutte contre les incendies de forêts. Ce travail de proximité a pour but de susciter une prise de conscience au sein de la population sur les retombées négatives de c es incendies sur la flore locale et sur la nécessité de conjuguer les efforts pour protéger le patrimoine forestier et de préserver les vies humaines, a-t-on expliqué. La conservation des forêts a rappelé, dans ce contexte, la destruction de plus de 127 hectares de couvert végétal, de plantations arboricoles et de cultures céréalières dans 617 incendies enregistrés durant l’été 2022. Six pôles d’intervention ont été mis en place dans le cadre du dispositif de lutte contre les feux de forêt pour la saison 2023, a rappelé, le chef de service de protection du patrimoine forestier au niveau de la conservation locale des forêts, Ahmed Salem.

Ces pôles d’intervention couvrent les régions de Médéa, Berrouaghia, Beni-Slimane, Ksar-El-Boukhari, Tablat et Ain-Boucif, a-t-il ajouté, précisant que l’installation de ces pôles permettra de "mieux organiser et bien encadrer" les opérations de lutte contre les incendies et contribuera à la maîtrise "rapide" des départs de feux.

Par ailleurs, 49 brigades de riverains des zones forestières seront mobilisées aux côtés des équipes d’intervention de la conservation des forêts et de la protection civile appelées à être déployés sur le terrain en cas d’incendies, a signalé le même responsable.