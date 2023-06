Des dispositions ont été prises à Médéa pour permettre aux citoyens d’accomplir dans de bonnes conditions "sanitaires et d’hygiène" le sacrifice du mouton de l’Aïd El-Adha, a-t-on appris, samedi, auprès des services de la wilaya.

Il a été décidé, dans ce contexte, la mobilisation des structures d’abattage, communales et privées, localisées à Médéa, Berrouaghia, Ksar-el-Boukhari, Ain-Boucif, Beni-Slimane, Chahbounia, Azziz, Chellalet-el-Adhaoura, Tablat et El-Omaria, pour assurer l’encadrement sanitaire et vétérinaire indispensable à l’accomplissement de ce rituel religieux, a-t-on fait savoir.

Du personnel vétérinaire relevant des bureaux d’hygiène communaux (BHC) et de l’inspection vétérinaire sera affecté à ces structures d’abattage dans le but de s’assurer de la bonne santé du cheptel destiné à l’abattage, a-t-on indiqué.

Des équipes vétérinaires mobiles seront de permanence les jours de l’Aid-El-Adha avec pour mission d’assurer l’inspection dans les zones d’habitation et traiter d’éventuels cas suspect de kyste hydatique ou autres problèmes. Des mesures ont également été prises pou r éviter l’amoncellement des déchets constitués de restes de moutons et la prolifération des décharges sauvages pendant l’Aid-El-Adha, à travers le renforcement des moyens de collectes et la multiplication des rotations des équipes de ramassage, notamment dans les grandes agglomérations urbaines, ont fait observer les services de la wilaya.

En sus des moyens logistiques des communes, des hydrocurateurs de l’office national de l’assainissement seront mobilisés pour intervenir en cas de problèmes signalés sur le réseau d’assainissement, selon les services de la wilaya.

Plusieurs points de collecte de peaux de moutons ont été mis en place, selon ces mêmes services, à travers de nombreuses communes dans le cadre de l’opération de valorisation de cette matière première.

Pour assurer la réussite de l’opération, des points de collecte sont mis à la disposition des citoyens dans les cités et les zones à forte concentration d’habitants pour déposer les peaux de moutons sacrifiés qui seront acheminées, par la suite, vers des unités de traitement, ont expliqué les services de la wilaya.

Trente équipes d’intervention seront mobilisées par l’algérienne des eaux (ADE) de Médéa pour traiter des pannes qui pourraient survenir sur le réseau de distribution et d’assurer l’alimentation des foyers en eau pot able, a-t-on indiqué à la cellule de communication de l’antenne locale de l’ADE.

Les laboratoires de contrôle de l’ADE seront de service les jours de l’Aid-El-Adha afin de veiller à la qualité et la potabilité de l’eau distribuée aux ménages, a ajouté la même source.