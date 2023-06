L'Union européenne (UE) a exprimé samedi sa " profonde préoccupation" face à la récente escalade des agressions menées par les forces de l'occupation sioniste dans les territoires palestiniens occupés, qui ont causé la mort de civils palestiniens et en ont blessé d'autres.

Dans un communiqué, l'UE a condamné "dans les termes les plus forts" l'attaque qui a eu lieu près de la colonie d'Eli la semaine dernière et les attaques des colons sionistes contre des civils palestiniens en Cisjordanie occupée.

L'Union européenne a également appelé l'entité sioniste à "assurer la protection des civils dans les territoires palestiniens occupés", et dénoncé par ailleurs, la décision de l'occupation de procéder à la planification de la construction d'environ 1.000 unités de logements dans la colonie d'Eli, dans le cadre d'un projet sioniste de construction de plus de 4.500 unités de colonisation en Cisjordanie occupée.

Elle a appelé à cet effet, l'occupant sioniste à "annuler ces mesures", selon le communiqué.

De plus, l'UE a exhorté l'entité sioniste à "prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la violence, et aux mesures unilatérales qui alimentent les tensions, à prévenir de nouvelles pertes de vies humaines, à traduire en justice les auteurs de crimes et à s'engager dans des efforts pour parvenir à une solution pacifique au conflit" dans les territoires palestiniens occupés, conclut le communiqué.