Le Tchad, où de nouveaux réfugiés fuyant le conflit au Soudan affluent par dizaines de milliers, a réclamé samedi une "aide massive" de la communauté internationale, pour faire face à une crise humanitaire "sans précédent".

"La mobilisation de la communauté internationale (...) n'est pas à la hauteur de la mobilisation observée sous d'autres cieux, laissant le Tchad presque seul face à l'accueil des réfugiés en épuisant au maximum ses ressources propres", a déploré samedi devant les diplomates et représentants des organisations internationales le Premier ministre Saleh Kebzabo.

Début juin, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) avait sonné l'alarme en annonçant que plus de 100.000 Soudanais, essentiellement des femmes et des enfants venus du Darfour, avaient traversé la frontière dans l'est du Tchad en un mois et demi de conflit.

Venant s'ajouter à plus de 680.000 réfugiés déjà présents dans ce pays d'Afrique centrale, dont 60% de Soudanais.

Et l'agence onusienne déplorait alors que les besoins de financement pour leur venir en aide n'étaient couverts qu'à 1 6% par la communauté internationale. Venant s'ajouter à des dizaines de milliers de réfugiés du Cameroun dans l'ouest, de Centrafrique dans le sud, et plus de 409.000 Soudanais déjà présents dans l'est depuis le conflit meurtrier des années 2000 et 2010 au Darfour, de nouveaux réfugiés affluent depuis le début, le 15 avril, des combats entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR).

"Le Tchad sollicite l'appui et l'assistance technique et financière massive des pays et organisations" et "une conférence internationale (...) sur la mobilisation des fonds" pour l'aider à faire face à une "crise migratoire sans précédent", a déclaré M. Kebzabo dans un discours, repris par des médias.

Les réfugiés "ont bénéficié de la solidarité des populations hôtes qui les ont accueillis et ont partagé leurs maigres ressources" mais "le Tchad s'expose de plus en plus à des crises internes liées à la rareté de ses ressources" dans un pays à l'"économie déjà fragile", s'alarme le Premier ministre.

"Sans votre sollicitude, votre solidarité et votre élan de cœur, le Tchad ne pourra pas supporter seul le poids de cette crise", a-t-il conclu devant les représentants de la communauté internationale.