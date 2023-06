Plus de 40 vétérinaires des secteurs public et privé ont été mobilisés pour assurer la permanence durant la période de l'Aïd El-Adha dans la wilaya d’Oran afin de procéder au contrôle sanitaire des moutons du sacrifice et garantir un Aïd sans kyste hydatique, a-t-on appris auprès de l'inspection vétérinaire.

Pas moins de 40 vétérinaires, relevant du secteur public, et six cliniques vétérinaires privées ont été mobilisés pour assurer la permanence durant la période de l'Aïd El-Adha au niveau des structures et sites d’abattage des communes de la wilaya d’Oran, conformément à l’arrêté du wali concernant cette opération, a-t-on indiqué à l’inspection vétérinaire.

Dans ce cadre, des équipes mobiles de deux vétérinaires chacune ont été désignées, sachant que ces équipes effectueront des visites de contrôle sanitaire au niveau des quartiers populaires, tandis que d’autres équipes ayant un seul vétérinaire seront fixées au niveau des sièges des communes, a ajouté la même source.

A titre indicatif, il sera procédé à l’installation, dans la commune d’Oran, d’une permanence au niveau du siège de chaque commune et une autre au niveau de l’abattoir communal, de même qu’une équipe mobile qui sillonnera plusieurs quartiers populaires, relevant des délégations communales d’Oran, à l’instar d’El-Othmania , Sidi El Houari, El Mokrani et El Hamri, selon la même source.

Dans ce cadre, les vétérinaires mobilisés sont appelés à assurer le contrôle sanitaire du mouton du sacrifice au niveau des structures et lieux d’abattage répartis à travers les communes, en veillant au respect des règles d’hygiène et autres dispositions nécessaires pour un meilleur contrôle des organes du mouton (foie, poumons et autres organes) en cherchant, éventuellement, le kyste hydatique et d’autres maladies.