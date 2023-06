Une délégation composée de responsables du ministère de l'Energie et des Mines, du groupe public Manadjim El Djazair (MANAL) et du consortium chinois (CMH), a inspecté, samedi, l'état d'avancement des travaux de développement de la mine de Gara Djebilet dans l'ouest de la wilaya de Tindouf.

Lors de cette visite, la délégation s'est enquise du processus d'extraction du fer brut sur ce site minier, qui s'étend sur une superficie de 115.000 hectares.

Aujourd'hui, seuls 500 hectares sont exploités pour ouvrir la mine.

"Aujourd'hui, nous avons visité la mine de Gara Djebilet avec notre partenaire chinois pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans cette mine", a fait savoir le PDG du groupe MANAL, Mohamed Sakhr Harami, dans une déclaration à la presse.

Selon M. Harami, la matière brute extraite de cette mine sera utilisée pour approvisionner l'usine qui sera construite dans la ville de Bechar avec le même partenaire, pour produire, en premier, 500.000 tonnes de produits semi-finis en utilisant près d'un (1) mill ion de tonnes de fer brut.

La production du complexe devra atteindre, après l'achèvement de la voie ferrée qui reliera la mine à l'usine, près de 10 millions de tonnes en utilisant environ 20 millions de tonnes de matière brute.

Pour sa part, le président de "CMH", Zhou Zhipeng, a rappelé que "les travaux sur ce site ont débuté en juillet 2022. Nous sommes ici, aujourd'hui, pour nous enquérir de l'état d'avancement des travaux ainsi que des progrès réalisés en termes d'infrastructures", a-t-il poursuivi.

"Nous travaillons avec l'Entreprise Nationale de Fer et d'Acier (FERAAL), pour la préparation et le développement de la mine de Gara Djebilet", a-t-il encore ajouté.

A son tour, le PDG de l'Entreprise Nationale de Fer et de l'Acier (FERAAL), Ahmed Benabbes a indiqué que la profondeur de la mine Gara Djebilet ne dépasse pas les 12 mètres et que "les coûts d'exploitation sont les plus bas au monde".

Quant à la qualité du fer dans cette mine, M.

Benabbes a souligné qu'il était composé de "près de 57% de fer brut et de 0,8% de phosphore, rappelant dans ce contexte que "la fabrication d'acier nécessite un taux de phosphore ne dépassant pas 0,1%". "Nous œuvrons à garantir une meilleure qualité de produit pour ce faire", a-t-il assuré.

Concernant le projet de ligne ferroviaires reliant Gara Djeb ilet à Béchar, le PDG de FERAAL a annoncé la signature d'un contrat pour la réalisation d'un tronçon de 200 km de cette voie à partir de Béchar, faisant état d'un autre contrat qui sera signé dans deux semaines pour la réalisation de 170 km de Tindouf à Béchar.

Le transport de la matière première de Gara Djebilet Ouest vers l'usine de Béchar se fait par camions en attendant la réalisation de la voie ferrée devant relier les deux sites en juillet 2026, a-t-il rappelé.